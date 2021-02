Liiter diislit tunnis ja ruum on soe

VeltEksperdi müügijuhi Karol Pokbinderi sõnul sõltub võimaliku kokkuhoiu ulatus soojuskiirgurahju õigest valikust. Foto: Erakogu

Saade keskendub päevakajalisele teemale, milleks on ruumide soojendamine. Tööstusruumidesse, garaažidesse ja mujalegi sobivad viimastel aastatel populaarsust kogunud diislikütusega soojuskiirgurahjud. Milline on seadme töötamise põhimõte ja mis on eelised teistsuguste küttesüsteemidega ahjude ees, räägib saates VeltEksperdi müügijuht Karol Pokbinder.

Puudutame konsultatsiooni ja seadme hoolduse olulisust ning saame teada, millised on diislikütusega soojuskiirguri ülalpidamiskulud. Kuidas tekitatakse kütmisega soojaalad ning milline lahendus võimaldab VeltEksperdi toodete sobivust ise testida, kuuleb samuti saatest.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: