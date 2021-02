TalTechi vanemlektor: erinevad uurimused tunnistavad, et kõrgharidusega ettevõtjad on edukamad

Kuigi meediapildis kuuleb mitmetest ülikoolidiplomita edukatest ettevõtjatest, siis tegu on üksikute eranditega, märkis TalTechi ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna juhit Sirje Ustav. Foto: Andras Kralla

TalTechi ettevõtluse ja rahvusvahelise äri valdkonna juhi Sirje Ustaviga arutame selle üle, miks on ettevõtjatele vaja ettevõtlusharidust: Bill Gates ja Mark Zuckerberg on ju väga edukad ka ilma ülikoolidiplomita.

“Tegelikult järjest ja järjest erinevad uurimused tunnistavad, et kõrgharidusega ettevõtjad on edukamad. Neil on laiem maailmapilt, probleemilahendusoskused on palju paremad,” ütles Ustav.