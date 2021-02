Intressid lähevad alla, aga Soomeni on veel pikk tee

Keskmine eluasemelaenu intress on 2,2 protsenti. Foto: Liis Treimann

Eesti pole nii küps turg kui Soome ning seetõttu on ka eluasemelaenude intressid siin oluliselt kõrgemad, rääkis reedeses hommikuprogrammis SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Leppäneni sõnul on Eesti ja Baltikumi risk ja keskkonna ebastabiilsus oluliselt suurem kui Soomes ning täna on ka intressid seal, kus nad on. Viimasest keskpanga statistikast selgub, et elavnenud kodulaenuturul on keskmise laenu intress langenud 2,2 protsendini ehk 0,2% võrra madalam kui aasta varem.