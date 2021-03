Äripäev eetris: kriisi juhitakse poolikute lahendustega

Peaminister Kaja Kallas. Foto: Liis Treimann

Äripäeva nädalat kokku võtvas saates "Äripäev eetris" nentisid ajakirjanikud Allan Rajavee, Eliisa Matsalu ja Pille Ivask, et koroonakriisi juhtimine näib olevat poolik.

Lisaks rääkisime, mil viisil on korraldatud Eestis vaktsineerimine, miks me ei võiks kasutada Iisraeli meetodit ning kuidas on võimalik juba nüüd vaktsineeritud saada.