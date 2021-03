Äripäev eetris: praegune kriis on eelmisest aastast kardinaalselt erinev

Alates 11. märtsist kuni vähemalt 11. aprillini kehtivad üle kogu Eesti ulatuslikud lisapiirangud kauplustes ja toitlustusasutustes viibimisele. Foto: Andras Kralla

Valitsuse pakutud päästerõngas ettevõtjatele ei paista olema piisav ning palgatoetuseks mõeldud raha tõotab kiiresti otsa saada, arutlesid Äripäeva ajakirjanikud saates "Äripäev eetris".

Taas on märtsi keskpaik, taas näeme rangeid piiranguid ning riik on lukku keeratud - see kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Tugev déjà-vu tunne on siiski petlik. Olukord on kardinaalselt teistsugune võrreldes aastatagusega. Saates "Äripäev eetris" arutlesime eriolukorra kehtestamise aastapäeval, mille poolest erineb tänane olukord aastatagusest, mida võiks oodata lisaeelarvest, millised mured kummitavad tööstust ning miks see on oluline ka teistele.