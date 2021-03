Investorid on valmis värske ükssarviku rahaga üle kallama

Zego juhi Sten Saare sõnul on ükssarvikus saamine vaid üks järgmine verstpost. Foto: Andras Kralla

Eesti ettevõtja Sten Saar juhib Inglismaal värsket ükssarvikut nimega Zego. Rahaga üle kallatud kindlustussektoris tegutsev ettevõtte kavatseb jõuliselt kasvada globaalseks tegijaks.

Paljudele ootamatult kerkis Zego täna järgmiseks Eestiga seotud ükssarvikuks, mis tähendab, et firma väärtus ületas miljardi dollari piiri. Kuigi Zego on tegelikult Suurbritannia firma ning Eestis veel ei tegutse, võib Zegot siiski nimetada Eesti kuuendaks ükssarvikuks. Sarnaselt teise Suurbritannias registreeritud ükssarviku Wise’ga, juhib ka Zegot eestlane. Firma üks kolmest asutajast ja juhist on Sten Saar.