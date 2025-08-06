Raadiohommikus: Nordeconi ja Merko tulemused

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis kulub põhiline aur Tallinna börsil noteeritud ehitusfirmade teise kvartali ja poolaasta tulemustele.
- Neljapäeval teavitavad viimase kvartali tulemustest ehitusfirmad - räägime nii Nordeconi kui Merko juhtidega ahjusoojadest numbritest.
- Foto: Andras Kralla
Kell 07:35 tuleb stuudiosse majandustulemustest rääkima Milrem
i asutaja ja tegevjuht Kuldar Väärsi
, kellega vaatame kaitsetööstusettevõtte eelmise aasta tulemusi ja uurime, millised on käesoleva aasta suurimad eesmärgid.
Kell 8.05 tuleb stuudiosse Nordecon
i juht Maret Tambek
, pool tundi hiljem helistame Merko Ehitus
e juhatuse esimehele Ivo Volkov
ile.
Kell 9.05 helistame Ühendkuningriiki Cambridge'i, et uurida ühe salapärase Eesti süvatehnoloogiafirma raha kaasamise kohta.
Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ellen Jõgi.
Saatepäev jätkub kolme saatega:
11.00 - 12.00 “Fookuses: tark tööstus”
Saates on külas transpordikohvreid tootva Ages Partner
i juht Timo Mäe
ja trükitööstuse Aktaprint
juht Urmas Savi
, kellega räägime digitaliseerimisest ja tehisintellekti kasutamisest. Teeme ülevaate mõlema ettevõtte senistest AI-kogemustest ja arutame, milliseid võimalusi näevad juhid tehisaru kasutamiseks tulevikus. Saadet juhib Harro Puusild
.
12.00 - 13.00 “Sisuturundussaade: juhtides tulevikku”
Viru Keskus
t külastab igal aastal 15 miljonit inimest. Tallinna kesklinnas tegutsev kaubakeskus on investeerinud jätkusuutlikku töötamisse miljoneid eurosid ning saavutanud sellega regiooni madalaimad kulud ja konkurentsieelise. Millised eelised annavad jätkusuutlikud tegevused kaubanduses, kuidas kaubanduskeskused lähiajal muutuvad ja miks on Viru Keskusel kohustus ja vastutus kestlikult töötada, sellest räägib saates Viru Keskuse kommunikatsioonijuht Kärt Vilt
. Saatejuht on Rivo Sarapik.
13.00 - 14.00 “Ruutmeetrite taga”
Saatesse tuleb külla kinnisvaraekspert ja Elum Kinnisvara arendusjuht Risto Vähi
, kellelt uurime elukondliku kinnisvaraturu arengutest ja prognoosidest. Seejuures räägime käibemaksutõusu mõjudest, Tallinna kallist kinnisvarast ja investeerimisest. Saadet juhib Kristjan Kurg.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
