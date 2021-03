Töösuhete viimase aasta suurim suunamudija – kodukontor

Vasakult Kristel Tiits, Lauri Kool ja Liina Lilleniit Foto: Andres Laanem

Koroonast on möödas aasta ja vaatame tagasi, mis on töösuhetes ja tööturul selle aasta jooksul täpsemalt toimunud. Ühtlasi heidame pilgu suurematele trendidele, mida tööõiguses lähiajaks oodata on.

„Töö ja palgaˮ saates räägib töösuhete suurimatest vaidluskohtadest Grant Thornton Balticu juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits. Töötukassa kommunikatsioonijuht Lauri Kool teeb aga ülevaate, milliste sektorid ja maakonnad on koroona tõttu kõige rohkem ja kõige vähem kannatanud.

Saate lõpus tuleb juttu ka töötukassa tasemeõppetoetusest, millest räägime töötukassa karjäärikeskuse programmijuhi Liina Lilleniiduga.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: