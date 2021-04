Telia: klient tahab üht ja see algab e-tähega

Telia andmed näitavad, et inimesed on tavapärasest varasem suvekodudesse kolinud. Foto: Andres Haabu

Kuidas on muutunud turundus ja tarbijate käitumine pandeemia ajal – sellest rääkisime Äripäeva raadio hommikuprogrammis Telia turundusjuhi Kertu Kuusikuga.

Digilahenduste ja e-kanalite olulisus kasvab järjest rohkem, lisaks tuleb välja, et sel aastal on inimesed tavapärasest varem maakodudesse kolima hakanud ning see toob muutused ka telekomifirmade teenustes.