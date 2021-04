Koroonakriis pani ettevõtete digivõimekuse proovile

Töö kodukontorites pani ettevõtjad ja töötajad proovile. Foto: Julia-Maria Linna

IT Koolituse juht Kadri Tammäe rääkis, et paljudes ettevõtetes pani koroonakriis IT-spetsialistide õlgadele suure koormuse. Kuigi inimeste digiteadlikkus on kodukontori kogemuste kaudu kasvanud, on Tammäe sõnul paljude teadmised arvutitest endiselt algelised.

Tammäe sõnul on just ettevõttel inimeste koolitamisel suur roll. Põhjaliku ettevalmistuseta on töötajatel keeruline kodustes tingimustes erinevate arvutiprogrammidega üksi hakkama saada. Siiski andis koroonakriis Tammäe hinnangul ettevõtete IT-võimekuse arengule suure tõuke, millest on kasu ka pärast kriisi. Tema hinnangul on kodukontorid tulnud, et jääda.