Tagasi 06.05.25, 12:00 Analüütik: ehitusfirmade juhid pakkusid meeldiva üllatuse Ehitusettevõtete konkurentsiolukorda uurides tuli esile meeldiv üllatus juhtide küsitlusest, ütles Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Kõiv rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui jaanuaris prognoosisid ettevõtete juhid valdavale osale näidikutest kahanemist, siis nüüd prognoosisid nad kahanemist vaid kahele näitajale kuuest. "See on juba päris hea edasiminek," märkis analüütik.

Samas toonitas Kõiv, et ehitussektori palgasurve on endiselt suur, mistõttu on kasumlikkus löögi all.

Lisaks tuli juttu ehitusmaterjalide tootmisest, kinnisvara korrashoiust ning katuse- ja fassaaditöödest.

