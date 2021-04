Kliimaneutraalsuse eest võitleja: riik pidurdab ettevõtete ambitsioone

Kliimaneutraalsust propageeriva Madis Vasseri sõnul ei ole kliimaneutraalsuse saavutamisel tööstus kõige suurem probleem. Foto: Liis Treimann

Rahvaalgatuse “Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035” eestkõneleja Madis Vasseri sõnul on Eestil võimalik saavutada kliimaneutraalsus juba 2035. aastaks. Vasseri hinnangul pidurdab riik praegu paika pandud eesmärkidega ettevõtete tootmise rohelisemaks muutmise võimekust.

Täna kell 10 algas riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena kliimaneutraalsuse arutelu, mis sai alguse teiste seas ka Vasseri juhitud rahvaalgatusest. Vasseri sõnul on mitu ettevõtet riigi plaanidest kliimaneutraalsuse saavutamisel ees. Ta selgitas, et plaanide varasemaks toomine vajab riigilt ja ettevõtetelt suurt panust, kuid kliimaneutraalsus on võimalik 2035. aastaks saavutada.