Viljar Arakas: lööme uute hooldekodude tehingutes kaasa

EfTENi kolmanda kinnisvarafondi juhi Viljar Arakase sõnul peitub suur potentsiaal hooldekodude turul. Foto: Raul Mee

EfTEN Real Estate Fund III juhi Viljar Arakase sõnul on Eestis hooldekodude turg suure potentsiaaliga, mistõttu kavatsetakse uute hooldekodude tehingutes kaasa lüüa.

Arakas rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et praegu on olemasolevad hooldekodud tihti halva asukohaga, mistõttu on fondil plaan kindlasti uuemate ja parema asukohaga hooldekodude tehingutes aktiivselt osaleda.