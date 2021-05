Andres Sutt: tööstusel ja tööstuspoliitikal on strateegiline koht Eesti majanduse tulevikus

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. Foto: Liis Treimann

„Tööstusuudised eetris“ saate fookuses on riigi nägemus Eesti tööstusest. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt räägib saates, et tööstusel ja tööstuspoliitikal on Eestis majanduse tulevikus kindlasti strateegiline ja keskne koht.

Ta märgib, et mõned aastad tagasi avaldatud tööstuspoliitika roheline raamat on hästi tehtud ja põhjalik, kuid koostöös töösturitega on siiski plaanis üle vaadata rohelise raamatu visioon ning täpsustada strateegiat ja tegevusplaani. Saates räägime ka kutseharidusest ja tööjõumuredest, aga keskendume ka digitaliseerimisele ja automatiseerimisele. Küsime, kas Eestil kui tuntud IT-riigil on olemas ka ambitsioon näidata end tubli tööstusriigina.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuula saadet siit: