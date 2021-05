Müümiseta müümine

Dominate Sales'i tegevjuht Silver Rooger ja juhtimiskonsultant Andres Kiviselg. Foto: Dominate Sales

Varasemates "Nimed müügitahvlil" saadetes on pikalt ja põhjalikult räägitud müügiprotsessist, kõnede tegemisest ja kohtumiste läbiviimisest. Samal ajal on aga teenindust ja selle protsessi puudutatud veidi vähem. Tänases saates räägivad Silver Rooger ja Andres Kiviselg Dominate Salesist, mis on üldse teenindus? Mis on teeninduse eesmärk ning millest tekib kliendil suurepärane teeninduskogemus?

Saate põhifookuses on müümiseta müümise põhimõte, ehk kuidas klienti teenindada nii, et ta ei tunneks müügisurvet ning samal ajal saaksid kõik osapooled (klient, teenindaja ja ettevõte) oma eesmärgid täidetud?

Saate jooksul lahkame lisaks järgnevaid teemasid:

• Miks tuleb teeninduspersonali juhtimisel ja värbamisel lähtuda suuremast pildist ning müüa visiooni?

• 9 sammuline teenindusprotsess, mida saad kohe oma töös rakendada.

• Mida kujutab endast 7* teeninduse põhimõte?

Kuula saadet siit: