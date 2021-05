Kas juba sel aastal saab äpist tellida kaugjuhitavat autot?

Elmo Rendi tegevjuht Enn Laansoo jr avas saates "Cleantech" nende tulevikuplaane. Foto: Raul Mee

Rohetehnoloogia ja keskkonnainnovatsioonisaates Cleantech räägime seekord elektriautodest.

Kas elektriautod on meie liikumise tulevik või tegelikult juba olevik? Mis vahe on sõidujagamisel ja sõidukijagamisel ja kas isiklikku autot on meil varsti üldse enam vaja? Millal hakkavad ringi sõitma kaugjuhitavad elektriautod, mida saab endale ukse ette tellida ja miks see hea on?

Kõik need küsimused ja veel muudki saavad saates vastuse. Külas on Eleport OÜ tegevjuht Raul Potisepp ja Enn Laansoo jr. ELMO Rendist. Saatejuht on Mart Valner.

Saadet saab kuulata siit:

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.