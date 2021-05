Äripäev eetris: Jüri Ratasel võinuks palka tõsta

Endine peaminister Jüri Ratas ei leia, et ta on maksumaksja raha kuritarvitanud. Foto: Andras Kralla

Kui Jüri Ratase palk olnuks suurem, siis ta ei oleks riigikantseleil maksumaksja raha eest igasuguseid kulutusi kinni maksta lasknud, ütles ajakirjanik Urmas Jaagant saates „Äripäev eetris“.

Eestis on ette nähtud, et ministrid saavad iga kuu oma palgale lisaks 20% esinduskulude katteks. See on raha, mille puhul ei tule esitada hüvitamiseks ühtegi tšekki ega arvet, vaid see makstakse täismahus otse peo peale. Peaministri palga puhul on see üle 1300 euro kuus.