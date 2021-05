Kannik: Valgevenes võidakse sanktsioonidega tekitada väga suur kriis

Aljaksandr Lukašenka juhitav Valgevene on hiljutiste sündmuste tõttu sattunud Euroopa Liidu pahameele alla. Foto: Maxim Guchek

Euroopa Liidu Ülemkogu hiljutine otsus oli Valgevene suhtes varasematest otsustest jõulisem ja uus sanktsioonide pakett võib tõsiselt mõjutada sealset majandust, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik.

Kannik rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et Valgevene isikute, firmade ja majandusharude suhtes koostatav Euroopa Liidu sanktsioonide pakett võib riigile mõjuda rängalt. "Valgevene majandus on väga õrnas ja nõrgas olukorras," märkis Kannik. "Eriti suunatud sanktsioonidega majandusharude suhtes on võimalik ikka väga suur kriis tekitada."