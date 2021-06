Kuidas tagada puitpindade kauakestev kaitse ja viimistlus

Saatekülalised Karl Bilderi toote- ja kvaliteedijuht Lasse Sild (vasakul) ja Akzo Nobel Balticsi müügiesindaja Indrek Naaris. Foto: Erakogu

Kuidas kaitsta maja puitpindasid välistingimuste vastu, kuuleb Äripäeva raadio sisuturundussaates.

Räägime puidu immutamisest, kauakestvatest fassaadilahendustest, terrassi õlitamisest ja sellest, milliseid puitpindasid saaks veel üle teha, kui värvi või õli üle jääb. Lisaks räägime sellest, mis toimub ehitusmaterjalide hindadega – kas tõesti on defitsiit või on see tingitud hoopis ostupaanikast.

Saatekülalised on Karl Bilderi tegevjuht Olle Saare, Akzo Nobel Balticsi müügiesindaja Indrek Naaris ja Karl Bilderi toote- ja kvaliteedijuht Lasse Sild.

Saadet juhib Mark Kitajev.

Kuula saadet siit: