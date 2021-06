Tallinna Tehnikakõrgkool teeb õppekavades rohepööret

Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud Kati Nõuakas, Evelin Vaab ja Aivars Alt. Foto: Erakogu

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. Uuest õppeaastast keskenduvad pea kõik õppekavad rohepöördele, mis annab tugeva aluse maailma jätkusuutlikkusele.

Äripäeva raadio sisuturundussaates tuleb jutuks, mis on rohepööre, miks ja kellele see on oluline. Lisaks ka, miks kasutab osa ettevõtteid sama teenuse eest kaht eraldi hinnakirja ja milles seisneb erinevus.

Milliseid õppekavasid Tallinna Tehnikakõrgkool pakub, millal saab dokumente sisse anda ning paljudele teistele küsimustele vastavad Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud Aivars Alt, Evelin Vaab ja Kati Nõuakas.

Saadet juhib Mark Kitajev.

Kuula saadet siit: