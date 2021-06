Raamatupidamise ABC – kuidas lüüa numbrid särama

Rödl&Partner vandeaudiitor ning auditi- ja nõustamisteenuste valdkonnajuht Katrina Villak ja sama ettevõtte raamatupidamisteenuste valdkonnajuht Tiina Mirka. Foto: Äripäev

Rödl&Partner on tegutsenud üle 25 aasta ja omab laiaulatuslikku kompetentsi raamatupidamises ning auditeerimises. Kust hankida kvaliteetne raamatupidamine, millistele kriteeriumitele võiks see vastata nii väiksema kui suurema firma puhul, kas ka audiitor võiks numbritele omapoolse hinnangu anda, kõik see ja veelgi enamat selgub värskest Äripäeva raadio sisuturundussaatest.

Lisaks tuletame meelde, et 30. juuni on tähtaeg majandusaastaaruande esitamiseks. Saates annavad nõu ja vestlevad Rödl&Partner raamatupidamisteenuste valdkonnajuht Tiina Mirka ja sama ettevõtte vandeaudiitor ning auditi- ja nõustamisteenuste valdkonnajuht Katrina Villak. Saadet juhib Mark Kitajev.

Kuula saadet siit: