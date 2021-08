Nii pahatahtlikkus kui lohakus võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna

Äripäeva hommikuprogrammis arutlesime värske juhtumi valguses, mis juhul peaks juhatuse liige kartma, et tuleb oma otsuste eest hakata ettevõttele maksma kahjutasu. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Ettevõttel on õigus juhatuse liikmelt küsida kahjutasu juhul, kui juhatuse liige on läbi konkreetse teo enda kohustusi rikkunud ja seeläbi tekitanud äriühingule kahju, rääkis kolmapäevases hommikuprogrammis advokaadibüroo Lextal advokaat Ave-Ly Kõuts.

Selleks on kaks varianti: kas rikutud on lojaalsus- või hoolsuskohustust. "Selle juures vaadatakse ikkagi konkreetselt juhatuse liikme tegemist. Kui ta ei ole valesti tegutsenud ja on asjaoludega arvestanud, siis äririski realiseerumine ei lähe automaatselt juhatuse liikme kapsaaeda," rääkis Kõuts, kelle sõnul ei saa ettevõte niisama pahatahtlikult lükata igat kahjuminumbrit juhatuse liikme kraesse.

