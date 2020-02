"Mis sa haged, kui vennike on paljas nagu püksinööp"

Soraineni advokaadid Piret Schasmin ja Karl Kask. Foto: Andras Kralla

Kui omanikul tekib tunne, et tema firmajuhi esitatud andmed ettevõtte käekäigu kohta on valed, võib olla juba hilja: järgmiseks päevaks on kontorist kadunud kõik kontoritehnika, töötajad ning pangakontol laiutab tühjus.

Sellise olukorraga silmitsi sattunud omanikud avastavad tihti, kui raske on juhatuse liikmeid vastutusele võtta ja mingitki vara tagasi saada. Nüüd aga tõi ootamatult karmi süüdimõistmisega lõppenud "naftakuninganna" Olga Kozlovskaja kohtuasi praktikasse uusi viise, kuidas juhatuse liikme vastutust kohtutes käsitleda.