Andmekaitse tähtsaimad küsimused: kes firmas andmeid kogub ja mis ta nendega teeb

Nõustamisbüroo Grant Thornton andmekaitse nõustaja Indrek Keis. Foto: Erakogu

Isikuandmete kaitse teemasid analüüsides kerkivad sõltumata ettevõtte tegutsemisvaldkonnast esimestena üles küsimused, kes pääseb andmetele ligi ja mida ta nendega peale hakkab, rääkis andmekaitse nõustaja Indrek Keis saates „Kasvukursil“.

Saates räägime isikuandmete kaitse A-st ja O-st läbi ettevõtjale oluliste vaatenurkade. Tuletame meelde peamised isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) seotud teemad ning räägime, kuidas korraldada andmehaldust nii, et mitte tagantjärele trahvi saada.

Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas tekitada oma töötajates ja klientides usaldust andmete läbipaistvuse suurendamisega. Kõige olulisem on kindlaks teha, et andmetele pääseks ligi vaid need töötajad, kes peavad nendega tegelema ja kes oskavad seda teha. Lõpetuseks jagatakse ettevõtjatele soovitusi praktilistes küsimustes, nagu, kes ja millal tohib eraisiku dokumendist koopiaid teha ja kas tööandja tohib töötaja vaktsineerituse kohta uurida.

Videokõne vahendusel avab teemasid andmekaitse nõustaja Indrek Keis nõustamisbüroost Grant Thornton. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula saadet: