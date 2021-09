Tööjõupuudus kimbutab metsavarujaid ja jäätmekäitlejaid

Metsavarujate sektoris ei jätku tööjõudu. Foto: Liis Treimann

Konkurentsiraportist selgub, et nii metsavarumise kui ka jäätmekäitlusega tegelevad ettevõtted näevad põhilise kasvupidurina tööjõupuudust ja kulude kasvu, rääkis Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Kõivu sõnul on tööjõupuudusega probleeme enamikus tootmissektorites, kus töötasu määr on madal. Ta lisas, et jäätmekäitlejatel on samas keeruline palka tõsta, kuna tarbijad pole valmis prügiveo eest suuremat tasu maksma.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099