Tartus võiks Äripäeva meelest Eesti 200-le võimaluse anda

Uue tulija avanssi kasutav ning praeguse seisuga kindlalt järgmise riigikogu koosseisu purjetav Eesti 200 on muutusi sooviva valija silmis ahvatlev variant, kuid see veel ei tähenda, et hääl lähebki talle. Ent Tartus võiks küll lasta „kahesajastel“ näidata, kas nad on tegudes sama tublid kui sõnades, leiab Äripäev juhtkirjas.

