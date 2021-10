Aavo Kärmas: märkimine on edukas, kui teeme osalejate rekordi

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas. Foto: Liis Treimann

Taastuvenergiatootja Enefit Greeni juht Aavo Kärmas selgitas intervjuus, miks ettevõte just nüüd börsile tuuakse, kas tegemist on kasvu- või dividendiaktsiaga, miks just 100 miljonit börsilt soovitakse, kas plaanitakse tulevikus lisaemissioone ja kuidas ta hindab, et börsiletulek oli edukas.

Enefit Greeni aktsiaid saab märkida 14. oktoobrini.

