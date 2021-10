Ettevõtja, kui sul on skandaal, siis suhtle ajakirjandusega

Kommunikatsiooniekspert Hannes Hamburg Foto: Raul Mee

Miks mõned ettevõtted kardavad meedia tähelepanu? Miks on kasulik olla tuntud? Neil teemadel arutasime endanimelise kommunikatsioonibüroo juhi Hannes Hamburgiga.

Kuigi meedias esinemine on ettevõtjale vabatahtlik, siis pildil olemine on enamasti kasulik, isegi kui see on ebamugav. Hamburgi hinnangul võiks isegi skandaalide puhul ellujäämiseks firma ajakirjanduses esineda. Sest meediakohtu poolt võidakse inimesi ja ettevõtteid ikkagi süüdi mõista, isegi kui päriselt kohtus võidetakse, nii et oma sõnum avalikkusele tuleb hästi läbi mõelda. Kui ei mõtle, teeb seda ajakirjandus ise nii kui nii.

