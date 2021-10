Pandeemiast 1000kordse kiirenduse saanud Eesti idu jahib miljardikäivet

Toomas Hendrik Ilves ja Viveo asutaja Raul Källo. Ekspresident on Viveo Healthi mentor. Foto: Raul Källo

Londonis investoritelt raha kaasav Viveo Health on 3000 protsenti kasvanud Eesti terviseidu. Viveo pakub video teel lahendusi tervishoiuteenuseid.

Lähiriikide kõrval on nad laienenud isegi Mehhikosse ja Indiasse. Nende seniste investorite seas on näiteks Ain Hanschmidt ja Oleg Ossinovski. Viveo mentor on Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099