Viimane tööpäev. Lasteaia kohatasu Tallinnas jääb ja abilinnapea Pere lahkub ametist

Keskpäeval Tallinna volikogu istungile kogunedes on sotsid, oravad ja isamaalased üpris kindlad, et alates septembrist kaob Tallinnas lasteaia kohatasu. Oh, mis üllatus: plaan ei lähegi läbi ja abilinnapea Pärtel-Peeter Pere astub hoopis ametist tagasi.

Volikogu liikmed kogunevad keset suvepäeva erakorralisele istungile. Riietus on tavapärasest märksa vabam – eks see tuleneb südasuvisest ilmast. Kuue on seljast visanud ka linnapea Jevgeni Ossinovski . Meeleolu enne volikogu istungit on ülev. Muljetatakse rõõmsalt, surutakse kätt ja kallistatakse.