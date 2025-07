Tagasi 21.07.25, 10:10 Tanilas: USA aktsiaturg on nagu Tänaku auto. Sõidab kiiresti, aga juhil on ebamugav Suurematel USA tehnoloogiafirmadel on järjest keerulisem ületada väga kõrgeid investorite ootusi ning kohati tundub, et aktsiate hinnad on ettevõtete kasumitest ette kihutanud, viitas Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.

Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas viitas, et viimase viie aasta jooksul on enamiku tehnoloogiafirmade aktsiate hinnad tõusnud kaks kuni viis korda, mis tähendab, et tootlused on läinud väga kõrgeks.

Foto: Mailis Vahenurm

“Investorite psühholoogiat mõõtvad indikaatorid pigem vihjavad ettevaatlikkusele ja mina ei tunne ennast mugavalt. Nagu Tänaku autos: hea auto, aga sa pead järjest rohkem riske võtma, et teel püsida. Ja sa ei tea, millal tuleb pime kurv, kus sa enam teel ei püsi,” ilmestas Tanilas.

Ta tõi esile veel mitmeid märke, mis viitavad, et riskid USA aktsiaturul on läinud väga kõrgeks. Näiteks on CNNi hirmu ja ahnuse indeks kerinud kolme kuuga 3 juurest 75ni, mis viitab äärmuslikule ahnusele. Kui ootused on nii kõrged, võib väiksemgi pettumus viia turu langusesse, hoiatas Tanilas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus arutles Tanilas ka USA majanduse pikaajaliste riskide üle ning kommenteeris ka nii USA, Eesti kui ka Skandinaavia börsifirmade värskeid tulemusi. Seejuures näeb ta, et seni on olnud USA firmade tulemused keskmisest paremad ja ka Skandinaavias on mitmed ettevõtted positiivselt üllatanud.

Juttu tuli ka keskpanga järgmise intressiotsuse ootustest, Donald Trumpi tollisõja mõjudest ja investori riskijuhtimisest selle kõige keskel.

Küsis Mai Kroonmäe.