Tagasi 21.07.25, 10:21 Pankrotist börsiettevõtteni: Janar Muttiku valus-võidukas teekond Ettevõtja ja kinnisvarainvestor Janar Muttik rääkis Investeerimisfestivalil ausalt teemast, millest tavaliselt rääkida ei julgeta - läbikukkumisest äritegemisel ja pankrotistumisest. Ta tõi karmide kogemuste taustal esile ka võtmetegurid, mis aitavad auku kukkunud inimesel taas jalule tõusta.

2015. aastal alustas Janar Muttik ettevõtte Everaus, kus tema kontoriks oli ehituskonteiner.

Foto: Sergei Trofimov/Äripäev

1999. aastal Tartu Ülikooli minnes oli Muttikul suur kihk kohe mingit äri kooli kõrvalt tegema hakata. Päris kohe ettevõtlusesse ta siiski veel ei hüpanud, vaid töötas kolm kuud ehitusel. See kogemus näitas noormehele, et nii kolleegid, kui ka ülemused mõtlevad hoopis teistmoodi kui tema. Palgatööl ta oma elu jooksul rohkem käinud ei olegi. Ülikooli ajal tuli Muttikul selge mõistmine, et tuleb hakata oma äri tegema.