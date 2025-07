Tagasi 14.07.25, 06:00 Alexela kahtlustab musta mängu: turul lõhnab keelatud Vene gaasi järele Kaubakoodide virvarr ning üks sanktsioonide alt väljas kaubagrupp võivad olla tekitanud olukorra, kus Eestisse pääseb endiselt keelatud Vene gaas.

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna kinnitab, et Alexela Vene gaasi Eestisse ei tarni.

Foto: Liis Treimann

Kuigi võimalik tulevane Venemaa-vastaste sanktsioonide pakett võib selle probleemi kinni nõeluda, on gaasiturul küsitavusi üksjagu.

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna selgitab pikemas intervjuus, missugune on Eesti gaasiturg viimasel pooleteisel-kahel aastal ning kuidas hindab ta siinset olukorda.

Sellele, et miskit võib gaasiturul haiseda, viitab ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, mis oma hiljutises ettevõtjatele läkitatud kirjas viitas, et ilmnenud on sanktsioonidest möödahiilimise trendid. Samuti on ministeerium viidanud, et maksuametil on probleeme gaaside eristamisega ning keelust kinnipidamise kontrollimisega.

Neile justkui vastukaaluks räägib Vedelgaasi juhatuse liige Sandor Tabo, et tema midagi küsitavat meie turul ei näe.