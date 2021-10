Kinnisvaraeksperdid: korterite flippimine jääb minevikku

Vanade korterite ostmine ja renoveerimine pole enam populaarne. Foto: Raul_Mee

Remontivajavate korterite ostmine, nende renoveerimine ja seejärel kallimalt müümine on väikeinvestorite seas oma populaarsust kaotamas, kinnitasid kinnisvaraeksperdid.

Uus Maa äärelinna piirkonna konsultant-maakler Ave Klaser ning Mustamäe-Haabersti piirkonna maakler Egon Juhanson rääkisid värskes kinnisvarateemalises raadiosaates, mis on selle muutuse põhjusteks, ja andsid ka oma hinnangu, kas väikeinvestoreid on võrreldes koroonaeelse ajaga turul rohkem või vähem.

Saates kõlas ka hinnang sellele, kui suur on praegu Tallinna korterite pakkumishindade ja reaalsete tehinguhindade vahe, kui pikad on müügiperioodid eri suuruses ja seisukorras korterite puhul ning millised korterid on väljaspool kesklinna eriti nõutud ja millised mitte.

Samuti räägiti populaarsematest uusarendustest ja anti nõu, kuidas toimub ostuprotsess, kui osta korter just uusarenduses.

Saadet juhtis Lauri Leet.

Kuula saadet siit: