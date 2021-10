Olerexi omanik: energiahinnad saavad alati veel tõusta

Autotranspordi TOP: kriis õpetas palju, aga hinnatõus on möödapääsmatu

Autotranspordi TOPi esikolmik suutis koroonakriisist kantud aastal väga hästi kasvada, kuid nüüd on surve igast küljest tagasi ning see tähendab, et ka hinnatõus on möödapääsmatu.