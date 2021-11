Kuidas värbamises tehisintellekti kasutada?

Vasakul ABB Baltikumi tööandja brändi ja värbamisjuht Gerda Markus, paremal töötukassa strateegiajuht Gerli Aas Foto: Andres Laanem

Värskes „Töö ja palgaˮ saates tuleb juttu sellest, kuidas värbamises tehisintellekti kasutada ja milline on värbaja roll 5–10 aasta pärast. Oma kogemust jagab ABB Baltikumi tööandja brändi ja värbamisjuht Gerda Markus.

Markus räägib lähemalt, kuidas on tehisintellekti kasutamine välja näinud, milline oli esimene kokkupuude tehisintellektiga ja kuidas on see kaasa aidanud värbamisprotsessi tõhustamisele.

Saate lõpuosas räägib töötukassa strateegiajuht Gerli Aas maailma tööturuasutuste Eestis toimuvast tippkohtumisest.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: