Palgasurve viib firmad panka laenu võtma

Saate "Finantsuudised fookuses" külalised. Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko (vasakul), saatejuht Paavo Siimann, masinaehitusettevõtte Welmet juhatuse liige Märt Lehtsalu ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusearengu asekantsler Sille Kraam. Foto: Andres Laanem

Värske Äripäeva Raadio saate "Finantsuudised fookuses" tähelepanu all on väikese-keskmise suurusega ettevõtete võimalused ja ohud. Selgub, et palgasurve viib ka väiksemaid ettevõtteid panka laenu võtma – mida kallimaks läheb inimene, seda lühem on tehnoloogiainvesteeringute tasuvus.

Saates kõnelevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusearengu asekantsler Sille Kraam, masinaehitustetevõtte Welmet juhatuse liige Märt Lehtsalu ja Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko. Luminori peaökonomist Tõnu Palm selgitab saates, mis ohud ja võimalused terendavad talvekuudest. Saatejuht on Paavo Siimann.

