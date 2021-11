LHV valdkonnajuht: "õige" kliimaneutraalsus ja see, mis võib minna valesti

Kliimaneutraalsuse teemal on ettevõtjatele veel palju ebaselget. "Valet" on raske defineerida, kui "õige" on mitmeti mõistetav, kirjutab LHV jätkusuutlikkuse (ESG) valdkonna juht Ragne Maasel.

Kliimaneutraalsuse teemal on ettevõtjatele veel palju ebaselget. "Valet" on raske defineerida, kui "õige" on mitmeti mõistetav, kirjutab LHV jätkusuutlikkuse (ESG) valdkonna juht Ragne Maasel.