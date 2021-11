Nädalavahetuse kuulamine: Dubai Expol meelitavad eestlased baarirobotiga

Ettevõtjad sõidavad Dubaisse äri otsima: see on nõudlik turg, aga võimalused on suured

Araabia riikide ärikliima lausa nõuab isiklikku kontakti, võimekust inimestega füüsiliselt kohtuda ning silmast silma suhelda, kuid koroonakriis on selles üht-teist muutnud, selgus Dubai EXPO-le pühendatud saates „Äripäeva fookuses“.