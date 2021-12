SEB juhatuse esimees Allan Parik: juhtimiskultuur olgu läbipaistev ja arusaadav

SEB Eesti juhatuse esimees Allan Parik ja kliendikeskuse juht Ringa Maripuu Foto: Andres Laanem

Millistest põhimõtetest lähtub Eesti edukas pank SEB oma igapäevases juhtimises? Värskes „Minu karjääriˮ saates just sellest peaasjalikult juttu tulebki.

Stuudios on SEB Eesti juhatuse esimees Allan Parik ja kliendikeskuse juht Ringa Maripuu, kes jagavad muu hulgas oma põnevat karjäärilugu ja pika pangas töötamise kogemuse värvikaid näiteid. Samuti räägivad nad, millised töötajad on organisatsiooni oodatud, kuidas töötajaid karjääritegemisel toetatakse ning millised mentorlusprogrammid pangas on.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: