Kristi Saare võtab Toomase meeskonna pihtide vahele: kuhu ja miks investeerid?

Investor Toomase meeskond ehk Äripäeva börsitoimetuse liikmed rääkisid enda investeeringutest ning sellest, kuidas neil käesolev aasta on möödunud. Foto: Liis Treimann

Aasta eelviimases "Investor Toomase tunnis" pandi investor Toomase meeskond kuumale toolile ning uuriti nende enda investeeringute kohta. Saates rääkisid oma portfellidest börsitoimetuse ajakirjanikud Anu Lill, Juhan Lang, Simo Sepp ja Jaan Martin Raik.

Ajakirjanikud on investor Toomase mõtetega sarnaselt paigutanud suure osa oma portfellist just aktsiatesse ning praegustes majandustingimustes otsivad pingsalt uusi võimalusi, et raha ära investeerida. Juhan Lang tõi välja, et tema jaoks on meelerahu fond just indeksifondid ja ta magab öösel palju paremini, kui arvelduskontol vaba raha ei ole. Selle mõttega nõustusid ka teised Toomase liikmed.

