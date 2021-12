Saadan oma vähesed eurod Hagen Bikesi poole teele

Mõned lugejad on olnud minu suhtes kriitilised, et ma ei ole oma portfelli piisavalt iduinvesteeringuid lisanud. Olen neid alati aga rahustanud, et suurt ja kiiret kasvu saab ka börsilt. Nüüd tundub, et pean oma investeerimisplaani hakkama ümber mõtlema, sest ettevõtteid, mida mina lahterdaks idudeks, on hakanud tagaukse kaudu ka börsile hiilima ning First Northile sihtiv Hagen Bikes just selline on.