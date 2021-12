Martin Villig: praegu peab tegutsema kiirelt, et häid investeeringuid teha

Bolti kaasasutaja Martin Villig. Foto: Raul Mee

Bolti kaasasutaja ja asutajate seltsi juhi Martin Villigu sõnul on Eestis aina enam inimesi, kellel on piisavalt kapitali, mida uutesse ettevõtetesse investeerida. Seetõttu on investorite konkurents suurenenud ning rahakaasamistes osalemiseks tuleb kiiresti tegutseda.

Villig rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas on tema hinnangul Eesti idusektoril sel aastal läinud ja mida tuleks teha, et järgmistel aastatel veel paremini läheks. Sealjuures tuli juttu ka tööjõupuudusest ning riigi ja ettevõtjate koostööst.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099