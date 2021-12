Kõige enam IPOsid nõustanud advokaat: ka järgmisel aastal on neid palju

Advokaadibüroo Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo Foto: Erakogu

Mööduva aasta märksõna on IPOdroom. Kuid niisama IPOt tegema minna ei saa, et ühel päeval võtab ettevõte kätte ja läheb. Selleks tehakse eeltöö avalikkuse poolt üsna tundmata inimestega, räägitakse saates "Äripäeva fookuses".

Advokaatidest tehingunõustajad teevad taustal suure töö ära, et ettevõte börsikõlbulikuks saaks. Advokaadibüroo Ellex Raidla partner Gerli Kivisoo on siseringis saanud hüüdnime IPOde kroonimata kuninganna, sest just tema on kõige enam börsile suunduvaid ettevõtteid Eestis nõustanud. Tema käest on läbi käinud näiteks Enefit Green, Hepsor, Hagen Bikes ja teisedki.

