Ärge laske mälestustel kaduda digiprahi sisse

USAst oodatakse signaali intressimäära tõusuks

USA Föderaalreservilt oodatakse kolmapäeval signaali, et nad on valmis tõstma intressimäära juba märtsikuus, kui toimub järgmine kohtumine. See aga võib negatiivselt mõjutada Aasia turgude taastumist.

