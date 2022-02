Siseminister: koroonapass on praeguses olukorras mõttetu

Tänases omikroni leviku olukorras on koroonapass oma elu ära elanud, ütles Keskerakonna liikmest siseminister Kristian Jaani.

„Peame vaatama, kuidas haiglad tulevad koormusega toime, ei pea enam niivõrd vaatama nakatumise taset,“ ütles Jaani Äripäeva raadiosaates „Kuum tool“. „Ma ei ütle, et haiglatel on kerge, kuid olukord on olnud siiski küllaltki stabiilne, haiglaravi hulk on püsinud ca 300 peal juba pikka aega,“ lisas ta.