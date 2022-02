Digiallkirjaga seotud ärimured saavad peagi lahenduse

Digiallkirja andmine on saanud eestlastele nii igapäevaseks toiminguks, et tihti seda isegi ei teadvustata. Näiteks pangaülekande tegemisel ja Smart-ID abil PIN 2 numbrit sisestades antakse digiallkiri. Foto: Andras Kralla

Saates "Triniti eetris" räägime digiallkirjadest ja nendega kaasnevatest juriidilistest takistustest äri ajamisel. Probleem on selles, et Eestis kasutatav digiallkiri on tugevam kui see, mida Euroopas enamasti nõutakse.

Kuigi juba viis aastat tagasi võeti vastu Euroopa määrus, mis peaks digiallkirjade usaldustasemed ühtlustama, on endiselt piiriülese äri ajamisel mitmeid takistusi. Silmapiiril paistab siiski üks lahendus ning saatekülalise Margus Pala arvates on 2026. aastaks digiallkirjade tasemed üle maailma ühtlustunud.

Digiallkirjadest ja nendega seotud kitsaskohtadest räägivad Triniti advokaadibüroo advokaat Peeter Mõtsküla ning digiallkirja tööriista arendamise ettevõtte eID Easy asutaja Margus Pala. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula saadet siit: