Wall Street rühkis rekorditeni: tehisintellekti buum ja rahuootus lükkasid börsid tippu
USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval uutele rekordtasemetele. Investoreid julgustasid teated USA ja Iraani võimalikust rahuleppest ning tehnoloogiahiidude tugevad majandustulemused, mis toitsid tehisintellekti sektoriga seotud optimismi.
Foto: AP/Scanpix
Tehnoloogiasektorile orienteeritud Nasdaqi liitindeks vedas kasvu 2-protsendilise tõusuga, samal ajal kui S&P 500 lisas üle 1,4 protsendi ning Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis ligi 1,2 protsenti ehk umbes 600 punkti.
