Kuld ja hõbe kallinesid järsult

USA aktsiafutuurid liikusid kolmapäeva hommikul ülespoole, jätkates eelmisel börsipäeval saavutatud rekordite lainel. Lisaks tehnoloogiasektori tugevatele tulemustele pakub turgudele tuge nafta hinna langus. Brenti toornafta hind langes ligi 10%.
Kuigi süvenev Lähis-Ida konflikt peaks reeglina kulla hinda toetama, on sõjast tingitud naftahinna hüpe ja hirm püsivalt kõrgete intressimäärade ees paisanud väärismetallid järsku langusse, kirjutab Yahoo Finance.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.