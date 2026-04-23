Eesti e-poodidel on 6 kuud aega saada eelis, mis võib kesta aastaid – siin on põhjus
Google kinnitas märtsis 2026, et Shopping Ads reklaamiformaat laieneb 15 uuele Euroopa riigile. Eesti, Läti ja Leedu kuuluvad teise käivituslainesse, mille ajaaken langeb kokku musta reede ja jõuluhooajaga 2026. aasta lõpus. Just siis, kui enamik e-poode teeb oma rekordmüüke.
Klewer Marketing Agency digiturunduse strateeg Argo Lipp
Formaadi tuntus on Eestis seni üsna väike, kuid arvud räägivad selget keelt: USA-s kulub e-kaubanduse Google'i reklaamieelarvetest 87% just Shopping Ads formaadile. Suurbritannias on see näitaja 83%, Soomes 72%. Eestis on Shopping Ads praegu sisuliselt null, kuna formaat pole seni meie turul saadaval olnud.
Mis Shopping Ads tegelikult on?
Google Shopping Ads on tootepõhine reklaamiformaat, mis kuvab otsingutulemuste kõrval toote pildi, hinna, nime ja e-poe nime. Kõik enne seda, kui ostja üldse reklaamile klikib. Shopping Ads eristub fundamentaalselt tavapärasest tekstireklaamist. Formaat ei tööta märksõnade valimise põhimõttel. E-pood laeb oma tootekataloogi Google Merchant Centeri platvormi ning Google otsustab ise, milliste otsingute puhul tooteid kuvada. Tooteandmete ja tootekataloogi kvaliteet on seetõttu otsustava tähtsusega.
Miks on ajastus kriitiline?
Kõigil turgudel, kus Shopping Ads on käivitunud, on esinenud sama muster. Konkurents on madalaim avamise esimestel kuudel ning kliki hind on oluliselt madalam kui hiljem. Ettevõtted, kes on korrektsed seadistused enne avamist valmis teinud, saavad parema positsiooni madalama hinnaga. Hilisemad alustajad võivad maksta sama kliki eest 40–60% rohkem, kui turg on konkurentsiga küllastunud.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Käivitus on planeeritud just ajavahemikku oktoober–november 2026. Täpselt enne aasta tihedaimat e-kaubanduse hooaega. E-poodidel, kelle tootekataloog, konversioonid ja reklaamikonto on selleks hetkeks korras, on oluline eelis mustale reedele ja jõuluostlemisele minnes.
Mida saab juba täna ette valmistada?
Kuni Eesti turg pole Google Merchant Centeris ametlikult avatud, ei saa kohalikku kontot lõplikult seadistada. Küll aga saab juba praegu korrastada tootekataloogi andmeid: pealkirju, pilte, hindade sünkroniseerimist ja tootekoodide (GTIN) lisamist, mis on platvormi käivitamisel määrava tähtsusega. Samuti tasub üle vaadata GA4 konversioonide mõõtmine ja maandumislehtede laadimiskiirus.
Klewer on Google'i sertifitseeritud reklaamiagentuur, mis on spetsialiseerunud Google Ads kampaaniate haldamisele ja optimeerimisele. Google Shoppinguga tegeleme juba aastast 2018. Klewer on nimetatud Äripäeva TOP ettevõtete sekka 2025.