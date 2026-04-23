Tagasi ST Eesti e-poodidel on 6 kuud aega saada eelis, mis võib kesta aastaid – siin on põhjus Google kinnitas märtsis 2026, et Shopping Ads reklaamiformaat laieneb 15 uuele Euroopa riigile. Eesti, Läti ja Leedu kuuluvad teise käivituslainesse, mille ajaaken langeb kokku musta reede ja jõuluhooajaga 2026. aasta lõpus. Just siis, kui enamik e-poode teeb oma rekordmüüke.

Formaadi tuntus on Eestis seni üsna väike, kuid arvud räägivad selget keelt: USA-s kulub e-kaubanduse Google'i reklaamieelarvetest 87% just Shopping Ads formaadile. Suurbritannias on see näitaja 83%, Soomes 72%. Eestis on Shopping Ads praegu sisuliselt null, kuna formaat pole seni meie turul saadaval olnud.

Mis Shopping Ads tegelikult on?

Google Shopping Ads on tootepõhine reklaamiformaat, mis kuvab otsingutulemuste kõrval toote pildi, hinna, nime ja e-poe nime. Kõik enne seda, kui ostja üldse reklaamile klikib. Shopping Ads eristub fundamentaalselt tavapärasest tekstireklaamist. Formaat ei tööta märksõnade valimise põhimõttel. E-pood laeb oma tootekataloogi Google Merchant Centeri platvormi ning Google otsustab ise, milliste otsingute puhul tooteid kuvada. Tooteandmete ja tootekataloogi kvaliteet on seetõttu otsustava tähtsusega.

Miks on ajastus kriitiline?

Kõigil turgudel, kus Shopping Ads on käivitunud, on esinenud sama muster. Konkurents on madalaim avamise esimestel kuudel ning kliki hind on oluliselt madalam kui hiljem. Ettevõtted, kes on korrektsed seadistused enne avamist valmis teinud, saavad parema positsiooni madalama hinnaga. Hilisemad alustajad võivad maksta sama kliki eest 40–60% rohkem, kui turg on konkurentsiga küllastunud.